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Ekonomi “Artık iflah olmayız’ diyen Babacan ve Davutoğlu neredeler? Kredi notu arttı karanlık senaryolar toz oldu
Ekonomi

“Artık iflah olmayız’ diyen Babacan ve Davutoğlu neredeler? Kredi notu arttı karanlık senaryolar toz oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-20 13:15:00 -
"Artık iflah olmayız’ diyen Babacan ve Davutoğlu neredeler? Kredi notu arttı karanlık senaryolar toz oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Muhaliflerin kulaklarına fısıldadığı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, kafalarını kuma gömerken karanlık senaryolar toz duman oldu.

 RECEP YEŞİL 

Fitch ve S&P'nin ardından Moody's de Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Moody’s 12 Ocak 2024 tarihinde yayımladığı son raporunda B3 olan kredi notunu sabit bırakmış fakat kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirmişti.

Moody's 6 ay sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin B3 olan kredi notunu sürpriz bir kararla iki kademe birden artırarak B1'e yükseltti. Kredi notu görünümünü ise pozitif olarak korudu.

Bakan Bolat: Ümit verici 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin ümit verici olduğunu, artan kredi notlarının ülkenin doğru yolda ilerlediğini tescil ettiğini bildirdi.

Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarıyla alınan tedbirlerin, her alanda olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirten Bolat, "Nitekim dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl aradan sonra ve ilk kez 2 basamak birden artırdı, not görünümünü pozitif tuttu." ifadesini kullandı.

Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings'in martta, Standard & Poor's'un da mayısta Türkiye'nin kredi notunu artırdığını, not görünümünü pozitife yükselttiğini anımsatarak, şunları kaydetti.

"Artan kredi notları; yüksek ekonomik büyüme performansı, azalan işsizlik oranı, yükselen döviz rezervleri, artan ihracat, azalan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı, hızla düşen CDS primi ve benzeri makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler ümit verici olup, doğru yolda ilerlediğimizi tescil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu büyük başarıda emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız, Hazine ve Maliye Bakanı'mız ve tüm bakan arkadaşlarımızı, bürokrat arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Babacan ve Davutoğlu neredeler?

Moody's'in kararının ardından Türkiye ekonomisi için “Artık iflah olmayız’ diyerek kirli bir algı oluşturmak isteyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kafalarını kuma gömerek sessizliğe büründü. Aynı zamanla kararla birlikte karanlık senaryolar da toz duman oldu.

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