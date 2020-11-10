"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Türkiye Düşünce Platformu, Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı kazandığı Karabağ zaferine ilişkin bir tebrik mesajı paylaştı. "8 Mayıs 1992'de Ermeniler tarafından işgal edilen kardeş Azerbaycan'ın toprağı Dağlık Karabağ bugün itibariyle düşman işgalinden azad edilmiştir." ifadeleri ile başlayan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemiz ve milletimizin koşulsuz desteğiyle iki devlet tek millet olarak verilen mücadelenin kazanan tarafı Allah'ın yardımıyla Azerbaycan olmuştur. Bu açık zaferden dolayı başta Azerbaycan lideri İlham Aliyev beyi ve tüm Azerbaycan'lı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz." denildi.

Ümmet için de dua edilen açıklama şöyle devam etti:

"Hem Azerbaycan hem de ülkemizin gücünü ortaya koyan bu zaferden sonra artık birçok şey eskisi gibi olmayacaktır. Açılacak Nahçıvan koridoru ile ülkemizin Kafkasya'daki diğer kardeş ülke ve milletler ile bağı doğrudan ve daha güçlü olarak kurulabilecektir. Allah bölgedeki tüm Müslümanlara yardım etsin. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece milletimiz, vatanımız, devletimiz, bayrağımız ilelebet payidar olacaktır. Rabbim içerideki ve dışarıdaki düşmanlara fırsat vermesin, oyunlarını tersine çevirsin. Bu mübarek zaferimiz kutlu olsun."