Artık günler kaldı! Ankara’da YAŞ heyecanı Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos'ta toplanacak.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından gerçekleştirilecek ikinci Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı haftaya perşembe günü yapılacak. Edinilen bilgiye göre, Yüksek Askeri Şura, 1 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda general-amiral seviyesine terfiler ve general-amiral seviyesindeki komutanların yeni görevleri belirlenecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak. YAŞ kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girecek. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi ve dışında güvenlik konularında önemli kararların alınacağı Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 30 Temmuz'daki olağan toplantısına da başkanlık edecek.

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