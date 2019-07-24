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Artık günler kaldı! Ankara’da YAŞ heyecanı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos'ta toplanacak.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:19
Artık günler kaldı! Ankara’da YAŞ heyecanı

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından gerçekleştirilecek ikinci Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı haftaya perşembe günü yapılacak. Edinilen bilgiye göre, Yüksek Askeri Şura, 1 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda general-amiral seviyesine terfiler ve general-amiral seviyesindeki komutanların yeni görevleri belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak. YAŞ kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girecek.

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi ve dışında güvenlik konularında önemli kararların alınacağı Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 30 Temmuz'daki olağan toplantısına da başkanlık edecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:19
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  7. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  8. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  9. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
  10. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal
  11. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz
  12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  13. Yüksek Askeri Şura
  14. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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