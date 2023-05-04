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Gündem Artık dünyaya örnek oluyoruz! Türkiye'nin yaptığını onlar da yaptı
Gündem

Artık dünyaya örnek oluyoruz! Türkiye'nin yaptığını onlar da yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-04 14:00:00 -
Artık dünyaya örnek oluyoruz! Türkiye'nin yaptığını onlar da yaptı

Çin, İstanbul Boğazı’nın altına inşa edilen Avrasya Tüneli’ne benzer bir tünel inşa ederek trafiğe açtı.

Çin’in kuzeydoğu eyaleti Liaoning’de yer alan sahil kenti Dalian’da bir deniz altı tünel otoyolu hafta başında trafiğe açıldı. Üçer şeritten iki yönlü ekspres yoldan oluşan tünel Dalian Körfezi’nde bulunuyor.

Tünelin, İstanbul Boğazı’nda hayata geçirilen Avrasya Tüneli’ne benzerliği, bu ülkenin Türkiye’den ilham aldığını gösterirken, tünelin inşasından ve işletmesinden sorumlu olan Dalian Bay Undersea Tunnel Co., Ltd. Başmühendis Yardımcısı Sun Zhu, bu eserin kuzey Çin’de bulunan ilk denize batırılmış tünel olduğunu açıkladı.


5,1 kilometre uzunluğundaki tünelde araçlar için öngörülen maksimum trafik hızı saatte 60 kilometre olarak belirlenmiş durumda. Tünelin inşaatı yaklaşık dört yıl sürdü. Tünelin bağlantı yolu bu haftanın başında trafiğe açıldı. Söz konusu yol, Dalian Körfezi’nin kuzey ve güney kıyılarını birbirine bağlıyor ve bu suretle, hem trafiği rahatlatıyor hem de Dalian’da kentin gelişmesi için gerekli alanı genişletiyor.

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