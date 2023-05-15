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Ekonomi Artık dünya birincisi! Çin Japonya’yı solladı
Ekonomi

Artık dünya birincisi! Çin Japonya’yı solladı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 19:14:00 -
Artık dünya birincisi! Çin Japonya’yı solladı

Çin’in otomobil ihracatında dünya birincisi Japonya’yı geride bıraktığı açıklandı.

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılının ilk çeyreğinde, ülkenin otomobil ihracat hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,1 oranında artarak 1 milyon 70 bin adedi bulduğu belirtildi.

2022 yılında otomobil ihracatı açısından dünyanın ilk sırasında yer alan Japonya ise, 2023 yılının ilk çeyreğinde yalnızca 954 bin adet araç ihraç etti. Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) Başmühendis Yardımcısı Xu Haidong, yaptığı açıklamada, otomobil ihracatının hızla artmasının Çin’de üretilen otomobillerin rekabet gücünün yükselmesi anlamına geldiğini söyledi. Xu, söz konusu artışın Çinli otomobil şirketlerinin ürün kalitesi, tedarik zincirinin yönetimi ve hizmet gibi açılardan iyi bir performans ortaya koyduğunu gösterdiğini ifade etti.

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