  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray'da merakla beklenen tarih belli oldu
Batı ülkelerine karşı harekete geçecekler! Bomba ihbarı sonrası…
Ali Babacan'a soğuk duş! O isim istifa etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan halkın iradesine saygısızlık
Gündem Artık dayanamayan halk ayaklandı! ABD devreye girdi
Gündem

Artık dayanamayan halk ayaklandı! ABD devreye girdi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin, büyük bölümü Araplardan oluşan Şeddadi ilçesinde halk dayanamayarak terör örgütü PKK'ya karşı ayaklandı. Teröristlere destek yine ABD'den geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 14:57:00 -
Artık dayanamayan halk ayaklandı! ABD devreye girdi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK işgalindeki Haseke'nin güneyinde yer alan Şeddadi ilçe merkezinde, örgüt ve bölge halkı arasındaki gerginlik devam ediyor.

Terör örgütünün 17 Mayıs'ta yakıt fiyatlarını yükselttiğini açıklamasının ardından protestolarla başlayan olaylarda, Şeddadi ilçe merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerin eylemcilere ateş açması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine YPG/PKK güdümündeki SDG saflarında bulunan Şeddadili Arap savaşçılardan 100'e yakını, örgütten ayrılarak yaşananlara tepki gösterdi.

Bir haftadır devam eden olaylarda, Şeddadi halkı, ilçe merkezinde örgütün sözde karargahlarını ve kontrol noktalarını ele geçirerek, teröristleri ilçe merkezinden çıkardı.

İlçe merkezinin neredeyse tümü bölge halkının eline geçerken, ilçedeki enerji yatakları halen YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

İlçe merkezinin girişlerini ve ana yollarını kapatan öfkeli halk, teröristlerce alıkonulan sivillerin serbest bırakılmasını, sivillere ateş açarak öldüren teröristlerin yargılanmasını ve bölgedeki petrol yataklarının kendilerine verilmesini talep ediyor.

Kaynaklar, YPG/PKK'ya destek veren ABD güçlerinden birkaç yetkilinin Şeddadi'deki Cibse petrol sahasında bölge halkının bazı temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtiyor. Cibse'de, halihazırda ABD'nin bölgedeki en büyük üssü bulunuyor.

Toplantıda bölge halkından eylemlerine son vermesini isteyen ABD'li komutanlar, sivillere ateş açarak öldüren YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanacağı sözünü verdi.

Büyük bölümü Araplardan oluşan Şeddadi ilçe merkezi, terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesiyle, Şubat 2016'da terör örgütü YPG/PKK işgaline girmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek'ten gündem olacak iddia!
Siyaset

Perinçek'ten gündem olacak iddia! "Suikast planlayan isim İYİ Partili vekil"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçmişte kendisine suikast düzenlemeye çalışan şahsın şu an İYİ Parti'den milletvekili olduğunu i..
SİHA'lar havaya uçurdu! O hain bakın kim çıktı
Gündem

SİHA'lar havaya uçurdu! O hain bakın kim çıktı

SİHA destekli operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Ramazan Aslan, 2'si binbaşı, biri emniyet müdürü 9 güvenlik görevlisinin katili çıktı...
Bakan Soylu 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!
Gündem

Bakan Soylu 'Hadi Özışık'ın ihanetini detayları ile anlattı!

Habertürk canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık ile uzun yıllardır süregelen geçmişini ve gördüğü ihaneti deta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay