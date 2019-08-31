Artık dalga da geçmeye başladı... Kovulan işçilere seslenen İmamoğlu: CV’nizi bırakın, bakarız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

İBB'de işten çıkarılan işçiler belediye binası önünde eylemlerine devam ediyordu. İBB Başkanı İmamoğlu, işçiler arasından seçilen 3 kişiyle bir görüşme yaptı. Kısa süren görüşmenin ardından işçi temsilcileri kendisine söylenenleri arkadaşlarına aktardı. İmamoğlu'nun işçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını iddia ederek, “İşinin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim” dediği öğrenildi.

Dalga geçti!

1344 kişinin ekmeğiyle oynayan Ekrem İmamoğlu, hak arayan işçi temsilcileri arasından seçilenlerle yaptığı görüşmede, "CV bırakın değerlendirelim" diyerek adeta dalga geçti. İmamoğlu cephesi, seçim öncesinde işe alınan kişilerin kovulduğunu iddia etse de, yıllardır İBB’de çalışan kişilerin sadece AK Parti'ye destek verdikleri için işten çıkarıldıkları ortaya çıkmış, mağdurlar özellikle sosyal medyadan tepkilerini dile getirmiş, çözüm bulamayınca Saraçhane’de toplanmışlardı.

Kimse çıkarılmayacaktı!

Seçim sürecinde başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu olmak üzere, İBB adayı İmamoğlu dahil tüm CHP’liler, göreve geldikleri belediyelerde kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylemişti. Seçimlerden sonra başta İstanbul, Adana ve Bolu olmak üzere, birçok CHP’li belediye işçi kıyımı yaptı. İBB’den kovularak mağdur olan işçilerse, Saraçhane önünde eylem yaparak tepkilerini dile getirmişti.