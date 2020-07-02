Pandemi sürecinde Bursa önemli işlere imza attı. Bursa’nın nabzını herkesin iyi tutması lazım” diyerek Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’la ilgili mesajlar verdi.

Yüzde 51’i yerli olacak

Bursa’nın otomotiv yan sanayisinde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ‘’Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Bursalı. Fabrikanın temelini önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli araçta yan sanayi çok önemli. İlk çıkacak aracımızda yüzde 51 yerlilik oranına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte çalışacağız. Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa otomotiv yan sanayisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Bütün bu konularla alakalı BTSO Başkanı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa’nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz” diye konuştu.

BTSO’ya nefes kredisi teşekkürü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın nefes kredisine en fazla katkı sağlayan odaların başında yer aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl 17. kez gerçekleştirdiğimiz nefes kredisi firmalarımızın finansman ihtiyacına önemli bir katkı sundu. Bu noktada BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kuruluna emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Burkay’dan çağrı

Burkay da, “Katma değerli üretim ve ihracatla birlikte istihdamı koruma duruşumuzdan da taviz vermeden inşallah bu zorlukları hep birlikte aşacağımıza ve çok daha güçlü bir Türkiye idealine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden kredi paketlerine, vergi düzenlemelerinden nakdi yardımlara kadar iş dünyamızın tüm aktörlerine temas eden destekler büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.