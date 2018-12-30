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Artık bunu yapan yandı! Çok ağır cezası var

Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerine uymaması halinde uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre, ürünlerin piyasaya arzında yükümlülüklerine aykırı hareket eden üreticiler ve dağıtıcılar, alt limiti 2 bin 832 lira, üst limiti 354 bin 84 lira olan idari para cezası kesilecek.

30 Aralık 2018 Pazar 14:55
Artık bunu yapan yandı! Çok ağır cezası var

Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerine uymaması durumunda uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında yükseltti.

Resmen yürülüğe girdi

Ticaret Bakanlığının "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İdari para cezalarının alt ve üst limitlerinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 artışın uygulanması sonrası 1 Ocak-31 Aralık 2019'da geçerli olmak üzere yeni değerler belirlendi.

Buna göre, ürünlerin piyasaya arzında yükümlülüklerine aykırı hareket eden üreticiler ve dağıtıcılar, alt limiti 2 bin 832 lira, üst limiti 354 bin 84 lira olan idari para cezası ödeyecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 14:55
  1. Resmi Gazete
  2. Ticaret Bakanlığı

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