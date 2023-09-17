Artık beklemek yok: Nüfus müdürlüğüne akın ediyorlar, talep patladı! Hem bedava hem de 5 dakikada bitiyor

Cüzdanınızda hem ehliyet hem de TC Kimlik kartı taşımanıza artık gerek yok. İki kartı birleştirmek artık mümkün. Bunun için nüfus müdürlüğünden randevu almanız yeterli olacak. Kimlik ile ehliyet birleştirme işleminin nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi nasıl yapılır?

''Buradaki bağlantı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al sayfasını açın.

TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme seçeneğine tıklayın.

Çıkan ekranı onaylayın.

Kişisel bilgilerinizi girin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İl ve ilçe seçin.

Adına randevu alınan kişiyi seçin.

Randevu saatini seçin.''

KİMLİK VE EMNİYET BİLGİLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

Eğer yeni kimlik kartına ve yeni sürücü belgesi bulunuyorsa kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok. Yeni kimliği ve yeni ehliyeti yetkiliye verdikten sonra birleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Birleştirme işlemi gerçekleştirilmiş kimlik birkaç gün içinde adresinize gönderilmiş olacak.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRMEK KAÇ TL?

Eski ehliyet ile yeni kimlik birleştirilemediği için öncelikle yeni ehliyet almak gerekiyor. Birleştirme işlemi için yine herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor ancak yeni ehliyet almak için 15 TL ücret ödemek gerekiyor. Bu ücreti vergi dairelerinden, online olarak ya da bankalara giderek ödenebilir.

Eğer hem ehliyet hem de kimlik eskiyse ilk yapmak gereken yeni kimlik başvurusunda bulunmaktır. 37 TL harç bedelinin ödendiğini gösteren belge ve son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile randevu saatinde nüfus müdürlüğüne giderek yeni kimliğe başvurulabilir. Daha sonra yeni ehliyete ve birleştirme işlemine başvurarak kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi tamamlanabilir. (teknolojioku)

Kimlik ile ehliyet birleştirme hakkında dikkat edilmesi gerekenler:

''Kimlik ile ehliyet birleştirme için ilk şart hem kimliğinizin hem de ehliyetinizin yeni olmasıdır.

İkisinden biri eskiyle birleştirme işlemi gerçekleştirilemez.

Birleştirme için vatandaştan herhangi bir ücret ya da belge istenmez.

İki kartınızdan biri eskiyse yenileme bedeli ödemeniz gerekir.

Yeni ehliyet için gerekli sağlık belgesi aile sağlığı merkezlerinden alınabilir.

Yenileme işleminde vereceğiniz biyometrik fotoğrafın son 6 ayda çekilmiş olması son derece önemli.

Sistemde görünüyor olsa bile harç bedelini ödediğinize dair bir belge mutlaka yanınızda bulunsun.

Yenileme işlemleri sırasında eski ehliyetiniz ya da kimliğiniz yanınızda bulunsun.''