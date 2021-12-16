  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Artık an meselesi... "Altay Tankı"nda düğüm çözülüyor
Teknoloji

Artık an meselesi... "Altay Tankı"nda düğüm çözülüyor

Altay Tankı'nın seri üretiminde kullanılacak güç grubunun tedarikinde önemli bir safhaya geçildi. Türkiye düğümü "Güney Kore" ile çözerken, Şubat 2022 tarihinde imzaların atılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 15:15:00 -
Artık an meselesi... "Altay Tankı"nda düğüm çözülüyor

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Altay ana muharebe tankının üretiminde kullanılacak güç grubunun tedariki için Güney Kore ile geçtiğimiz günlerde imzalanan niyet mektubunun ardından, Şubat ayında Kore'den Türkiye'ye yapılacak üst düzey ziyarette mutabakat zaptının imzalanabileceği öngörülüyor.

Almanya'nın uyguladığı örtülü ambargonun ardından Türkiye düğmeye basarak hem yerli üretim hem de başka bir ülkeden tedarik konularını gündeme almıştı. Güç alternatifi temini için çalışmalarımız devam ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli güç paketinin tasarımı bittiğini ve prototip test sürecine geçildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Güney Kore ziyaretinde tankın motor ve şanzımanıyla ilgili Güney Kore ile niyet mektubu imzalamıştı. Savunma sanayi kaynaklarına göre, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti ile süreç hızlandı. Şubat ayında Kore'den Türkiye'ye yapılacak üst düzey ziyareti işaret eden kaynaklar, bu görüşmeler sırasında mutabakat zaptının imzalanabileceğini ifade etti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin açık ve örtülü ambargolarla pes edecek bir ülke olmadığının altını çizen kaynaklar, yerli geliştirme projelerinin zaman alsa da başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını belirtti.

1500 beygir motor transmisyon aşamasında

Öte yandan, ALTAY'a güç verecek yerli güç grubunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Yerli imkânlarla geliştirilen 1.500 beygir motorun da transmisyon aşamasına gelindi. Motorun entegre olarak önümüzdeki yıl çalıştırılması planlanıyor.

Bütün bu aşamalarının ardından üretilecek 250 tank 2023'ten itibaren peyderpey TSK'ya teslim edilecek.

Çarpıcı Altay Tankı detayı: Bunu yapsak bir günde alırdık
Çarpıcı Altay Tankı detayı: Bunu yapsak bir günde alırdık

Teknoloji

Çarpıcı Altay Tankı detayı: Bunu yapsak bir günde alırdık

İsmail Demir açıkladı! İşte Altay Tankı'nın yerli motorunda son durum
İsmail Demir açıkladı! İşte Altay Tankı'nın yerli motorunda son durum

Teknoloji

İsmail Demir açıkladı! İşte Altay Tankı'nın yerli motorunda son durum

İsmail Demir açıkladı... İşte Altay Tankı'nda son durum
İsmail Demir açıkladı... İşte Altay Tankı'nda son durum

Teknoloji

İsmail Demir açıkladı... İşte Altay Tankı'nda son durum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay