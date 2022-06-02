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Gündem Artık alenen destekliyorlar! ABD Başkonsolosluğu'ndan Fatih'in fethettiği İstanbul'da LGBT paçavrası
Gündem

Artık alenen destekliyorlar! ABD Başkonsolosluğu'ndan Fatih'in fethettiği İstanbul'da LGBT paçavrası

ABD İstanbul Başkansolosluk binasına eşcinsel sapkınları temsil eden paçavra asıldı. ABD'nin hadsizliğine tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 22:36:00 - 2022-06-02 22:47:20
Artık alenen destekliyorlar! ABD Başkonsolosluğu'ndan Fatih'in fethettiği İstanbul'da LGBT paçavrası

 Yeniakit.com.tr 

Toplum ahlak yapısını bozup, Türkiye'yi aile üzerinden vurmayı hedefleyen yurt dışı fonlu eşcinsel sapkınlık projesine, artık alenen destek verilmeye başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosluk binasına sapkınlığı temsil eden paçavra asıldı.

Türkiye'deki sapkın hareketin arkasında başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin yer aldığı bilinirken, rezilliğin Fatih'in fethettiği İstanbul'da ABD tarafından alenen desteklenmesi, "pes" dedirtti.

Skandal açıklama!

Gelen tepkilerden sonra açıklama yapan ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından skandal ifadeler kullanıldı:

Haziran, Onur Ayı! 50 yılı aşkın süredir insanlar LGBTQI+ bireylerin insan haklarını desteklemek, savunmak ve kutlamak için bir araya geliyorlar. ABD Dıiş İşleri Bakanlığı, tüm dünyadaki LGBTQI+ bireyleri gururla desteklemektedir.

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Gercekler

pedofili suctur ve lgbt icinde pedofilleri de barindirir.

Vatandaş

Allah belanı versin siyonist abd,
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