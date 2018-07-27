Artık Afrika’da da söz sahibiyiz

Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika’ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti temasları kapsamında Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış törenine katıldı, ülkede yaşayan Türk toplumu mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak faaliyet gösterecek yeni Kançılarya binasının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12’ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli” diye konuştu.

SÖZÜ MERAK EDİLEN TÜRKİYE VAR

TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi kurumlar ile Türkiye’nin kıtadaki varlığını artırdığını aktaran Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarını ve iş adamlarını da Afrika’ya yönelik çalışmalarında desteklediklerini ve teşvik ettiklerini vurguladı. Erdoğan şunları dile getirdi: “Dünya beşten büyüktür sözümüzle küresel güvenlik ve yönetim sistemindeki çarpıklıklara karşı herkesin vicdanının sesi olduk. Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir. Bu süreçte devletimizin en büyük gücü, dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gururla temsil eden vatandaşlarımız ile diplomatlarımızdır.”

FETÖ ZEHRİNİ ZERK EDEN KALLEŞTİR

FETÖ’nün Afrika’daki kirli faaliyetlerine de değinen Başkan Erdoğan, şu ayırlarda bulundu: “Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur, PKK neyse Boko Haram, Eş-Şebab aynıdır. Bu FETÖ bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır. Bu alçak terör örgütünün tıpkı 17-25 Aralık döneminde ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika’nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. FETÖ’nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu görüşeceğim. Zira, 15 Temmuz’da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika’nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım.”

AFRİKA’DA RİZE ÇAYI DA VAR

Johannesburg’dan açılış törenine katılmak üzere Pretorya kentine geçen Erdoğan, Müslüman topluma ait okulların öğrencileri ve vatandaşlar tarafından Tür bayraklarıyla karşılandı. Bir vatandaşın elinde taşıdığı “Sevgili Cumhurbaşkanım hem de Rize çayımız var” şeklindeki pankart dikkati çekti. Törene; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Partili Mehdi Eker ile MHP’li İsmail Özdemir de katıldı.