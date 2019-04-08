Artibos Projesi’nin uygulaması yapıldı

Oyun tabanlı yapay zeka yazılımı Artibos Projesi’nin uygulaması Samsun Atatürk Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Kürşat Erümit’in yürütücüsü olduğu "Öğrencilerin Problem Çözme Becerilenin Geliştirmeye Yönelik Oyun Tabanlı Uyarlanabilir Zeki Öğretim Sisteminin Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi" başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinin uygulaması, 7 haftalık bir çalışma ile Samsun Atatürk Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Proje kapsamında yapay zeka algoritmalarının oyun bileşenleri entegre edilmesi ile oluşturulan dijital öğrenme platformu olan Artibos ile öğrencilerin; problem çözme becerisine katkı sağlamak, derse olan ilgi, bağlılık ve motivasyonlarının arttırılması amaçlanıyor. Hazırlanan sistemde öğrenciler; oyunlaştırılmış bir ortamda görsel ve hareketli nesneler kullanarak matematik problemleri oluşturup çözebiliyor, bireysel farklılıklara göre öğrenmeleri şekillendirebiliyor, birbirlerine oluşturdukları problemleri gönderebiliyor ve düellolar yapabiliyor. Bu sayede bireysel öğretim, anlık nedensel dönütlerle hataların giderilmesi, akran etkileşimi, öğrencilerin kendi bilgilerini yapılandırması, dijital oyun unsurlarının eğitsel ortamlarda kullanılarak motivasyonun arttırılması sağlanıyor. Proje tamamlandığında Artibos’un, tüm öğrencilerin erişimine açılması planlanıyor.