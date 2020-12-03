Arter'in "Kp Brehmer: Büyük Resim" sergisinin yolculuğu çevrim içi panelle ele alındı

İSTANBUL (AA) - Arter'de devam eden ve Alman sanatçı KP Brehmer'in otuz yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkiyi bir araya getiren "KP Brehmer: Büyük Resim" adlı sergi kapsamında çevrim içi panel düzenlendi.

Arter'in Almanya ve Hollanda'dan üç büyük sanat kurumuyla gerçekleştirdiği bir ortak yapım projesinin son bölümünü oluşturan sergi kapsamındaki panelde, sergi projesine dahil olan farklı aktörler bir araya geldi.

Telekonferans yöntemiyle çevrim içi düzenlenen panele, Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli ve serginin küratörü Selen Ansen'le birlikte, proje ortağı kurumların temsilcileri Daniel Koep, Eva Kraus, Petra Roettig ve KP Brehmer’in oğlu Sebastian Brehmer katıldı.

Melih Fereli, serginin oluşmasında birçok kurum ve bireyin katkısı olduğunu belirterek, "Arter adına bu kurumlara ve kişilere teşekkür borçluyum. Bütün bu çalışma şans eseri olmadı. Daha önce bir arada çalışmamış 4 ayrı kurum bir araya geldi. Gerçekten çok güzel bir iş birliği yaptık, onlar bu koleksiyonları zaten sergiliyorlardı. Bizim de Arter olarak 2007'te oluşturmaya başladığımız koleksiyon bu günlere geldi." ifadelerini kullandı.

Fereli, KP Brehmer'in küresel kapitalizme farklı gözle bakan ve yorumlayan bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, sergiyi İstanbul'da açma fikrinin 2014'te oluştuğunu ve yıllar içinde geliştiğini söyledi.

Sergi küratörü Selen Ansen ise kendisi için serginin özel anlamı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ben Dolapdere Arter'in yeni binasında ilk defa bir sergiye küratörlük ediyorum. Burada çalışmamın en mutluluk verici özelliği katlar arası şeffaflık, başka yerlerde diğer katları görme imkanınız olmayabilir ancak burada 10 farklı bölüm de olsa buradaki geçişkenlik çok hoşuma gidiyor. Bu mekanda insanların aşmakta zorlandığı sınırları aşıyorsunuz."

- "Kp Brehmer: Büyük Resim" sergisi hakkında

Berlin'de 1938'de dünyaya gelen Alman sanatçı KP Brehmer'in kapsamlı bir retrospektifine yer verilen sergide, sanatçının esin kaynaklarını ve çalışma yöntemlerini ortaya koyan 200'ün üzerinde yapıtı ve arşiv malzemesi bulunuyor.

Sergiye ayrıca Brehmer'in üretiminde öne çıkan kavram, tema ve düşüncelere derinlemesine bir bakış sunan "KP Brehmer: Sanat -Propaganda" kitabı eşlik ediyor.

Ziyaretçilerini yeni tip koronavirüs salgınına karşı sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter'de, ayrıca "Dinleyen Gözler İçin", "Yağmur Ormanı V" (varyasyon 3), "Gökcisimleri Üzerine", "Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür", "Cevdet Erek: Bergama Stereotip" ve "Altan Gürman" sergileri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

