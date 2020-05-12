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Aktüel

Arter'de çevrim içi rehberli turlar ücretsiz olarak başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:12:07 -
Arter'de çevrim içi rehberli turlar ücretsiz olarak başlıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyada hayatın akışını değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online ortama taşınan kültür sanat faaliyetlerine Arter'in çevrimiçi rehberli turları da ekleniyor.

İlki 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek turlar, Arter'in geçici olarak ziyarete kapalı olduğu dönemde sanat etrafında buluşmanın birleştirici gücüne odaklanıyor.

Turlar, belirli temalar etrafında oluşturulan farklı eser seçkilerini bir rehber eşliğinde her hafta 18.30-19.15 arasında sunmayı amaçlıyor.

Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak adına kontenjanla sınırlı tutulan turlarda, katılımcıların yapıtları, kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimseniyor.

Turlara katılmak için "[email protected]" adresi üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

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