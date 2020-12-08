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Aktüel Arter'de "Bergama Sunağı Odağında Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji" konuşulacak
Aktüel

Arter'de "Bergama Sunağı Odağında Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji" konuşulacak

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:04:25 -
Arter'de "Bergama Sunağı Odağında Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji" konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Arter’in çevrimiçi yorumlama etkinliklerinde, "Bergama Sunağı Odağında Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji" konusu ele alınacak.

Tarihçi ve akademisyen Prof. Edhem Eldem'in konuşmacı olacağı etkinlik, çevrim içi ve ücretsiz olarak 17 Aralık'ta gerçekleşecek.

Cevdet Erek'in Arter'deki "Bergama Stereotip" başlıklı kişisel sergisi bağlamında gerçekleşecek etkinlikte Eldem, Bergama Sunağı'nın keşfi, kazısı, yerinden sökülerek Berlin'e götürülmesi ve burada sergilenmesini kapsayan yaklaşık 30 yıllık süreci, Osmanlı İmparatorluğu'nda arkeolojinin geçirdiği çarpıcı değişim ve gelişmeler ışığında ele alacak.

Alexander Conze, Carl Humann, Philipp Anton Dethier ve Osman Hamdi Bey'in, Müze-i Hümayun ve Berlin müzelerinin, Sultan II. Abdülhamid ve Kaiser II. Wilhelm'in merkezinde yer aldığı hikaye, sözü edilen kişi ve kurumların Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye’de arkeolojinin şekillenmesinde belirleyici olan rolleri üzerinden aktarılacak.

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