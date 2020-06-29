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Ekonomi

Arteon makyajlandı

Alman otomotiv firması Volkswagen'in “Gran Turismo” modeli Arteon, yeni verimli motor seçenekleri, akıllı sürüş ve asistan sistemleri ile güncellendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:10:00 -
Arteon makyajlandı

Volkswagen’in “Gran Turismo” modeli Arteon, yeni verimli motor seçenekleri, akıllı sürüş ve asistan sistemleri ile güncellendi. Model, kapsamlı bir geliştirme sonrasında yüzde 100 dijital kokpiti “Digital Cockpit Pro” ve tamamen yenilenen iç tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir ürün serisi, iki model: Yenilenen Arteon, fastback ve stationwagon kasa tipinde yeni Shooting Brake versiyonlarıyla önümüzdeki aylarda Avrupa’da satışa sunulacak. Yeni Arteon’da, TDI ve TSI motor seçeneklerinin yanı sıra yeni bir motor seçeneği daha bulunuyor. Volkswagen, Arteon’da ilk kez kullandığı ve 218 PS güç üreten plug-in hibrit motorlu eHybrid modeliyle performans ve verimliliği bir arada sunuyor. Yeni Arteon’da 210 km/s hıza kadar sürüş imkânı sağlayan, yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist” sistemi ilk kez kullanılıyor.

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