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Gündem Artçı depremler öncü mü?
Gündem

Artçı depremler öncü mü?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 17 saniye süren 6 şiddetindeki Düzce depreminin Marmara depremini tetikleyip, tetiklemeyeceğini cevapladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 16:53:00 - 2022-11-23 17:45:27

Türkiye güne üzücü bir deprem haberi ile uyandı. Düzce'de sabaha karşı saat 04:08'de 6 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan açıklanan bilgiye göre sarsıntı 17 saniye sürdü. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan deprem İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ'dan İzmir'e başkent Ankara'nın da aralarında olduğu birçok şehirde hissedildi.

Artçılar sürebilir, normal!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremde paniğe kapılarak bulundukları evlerden aşağıya atlayan Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta da 1 kişi olmak üzere 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

Depremin paniği henüz sürerken 22 dakika sonra, bu sefer de merkez üssü Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bununla birlikte Düzce'de 150'ye yakın artçı sarsıntı meydana geldi.

"Marmara depremini tetiklemez"

Düzce'de meydana gelen depremi NTV canlı yayınında yorumlayan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin beklenen İstanbul depremini tetiklemeyeceğini söyledi.

Prof. Ersoy, artçı sallantıların 1 hafta ile 15 gün arasında devam edebileceğini belirtirken vatandaşlara sakin ama tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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