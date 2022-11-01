Art arda destek mesajları geldi: 'Sonuna kadar yanındayız cesur adam Mahir Ünal'

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın affını istemesinin ardından sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı geldi. Bir çok vatandaş Ünal'a hitaben 'Sonuna kadar yanındayız cesur adam Mahir Ünal' diyerek Ünal'ın harf inkılabı ile alakalı belirttiği görüşünün arkasında olduğunu vurguladı. Yine bir çok ünlü isimde destek ve üzüntü içerikli bildiri ve mesaj yayınladı.

İşte onlardan bazıları: