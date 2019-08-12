Art arda 3 deprem meydana geldi! Deprem tahmincisi 'o tarihlere dikkat' dedi Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, uyarılarını yineleyerek sürdürüyor. Bugün Diyarbakır ve Çanakkale'de meydana gelen depremlerin ardından gözler Hoogerbeets'in işaret ettiği 14-18 Ağustos tarihlerine çevrildi.

Yeni bir uyarıda bulunan Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, önümüzdeki haftanın farklı olacağının altını çizdi. Hoogerbeets, özellikle 14-18 Ağustos tarihlerinin kritik göründüğünü açıklayarak, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı. Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, yeni deprem uyarısında bulundu. Hoogerbeets, atmosferik sinyalin son 10 saatte stabil olduğunu açıkladı. 5 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelmediğini ifade eden Hoogerbeets, genel sismik aktivitenin 4 Ağustos tarihinden beri kritik gezegen geometrisi olmadığını söyledi. Frank Hoogerbeets yine bildi! Türkiye'de art arda depremler O tarihler kritik Açıklamalarını sürdüren Hoogerbeets, önümüzdeki haftanın farklı olacağının altını çizdi. Hoogerbeets, özellikle 14-18 Ağustos tarihlerinin kritik göründüğünü açıklayarak, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

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