Art arda 3 deprem meydana geldi! Deprem tahmincisi 'o tarihlere dikkat' dedi
Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, uyarılarını yineleyerek sürdürüyor. Bugün Diyarbakır ve Çanakkale'de meydana gelen depremlerin ardından gözler Hoogerbeets'in işaret ettiği 14-18 Ağustos tarihlerine çevrildi.12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:55
Yeni bir uyarıda bulunan Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, önümüzdeki haftanın farklı olacağının altını çizdi. Hoogerbeets, özellikle 14-18 Ağustos tarihlerinin kritik göründüğünü açıklayarak, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.
Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, yeni deprem uyarısında bulundu.
Hoogerbeets, atmosferik sinyalin son 10 saatte stabil olduğunu açıkladı.
5 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelmediğini ifade eden Hoogerbeets, genel sismik aktivitenin 4 Ağustos tarihinden beri kritik gezegen geometrisi olmadığını söyledi.
Frank Hoogerbeets yine bildi! Türkiye'de art arda depremler
O tarihler kritik
Açıklamalarını sürdüren Hoogerbeets, önümüzdeki haftanın farklı olacağının altını çizdi.
Hoogerbeets, özellikle 14-18 Ağustos tarihlerinin kritik göründüğünü açıklayarak, "Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ