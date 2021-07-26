Arslantepe Höyüğü’nün dünya mirası olmasına ilk yorumlar

YENİ AKİT / ANKARA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü kalıcı listeye alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası listesine girmesi ile siyasetçiler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “6 bin yılı aşan tarihiyle Malatya Arslantepe Höyüğü @UNESCO Dünya Miras Listesi’nde! Bu listede, ülkemizdeki alanların sayısı 19’a ulaştı. Hayırlı olsun! İnsanlığın medeniyet beşiği Anadolumuzun hazinelerini tanıtmak için çabalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Medeniyetlerin beşiği Anadolu coğrafyasının dünya kültür mirasına sunduğu hazinelere bir yenisi daha eklendi. Malatya Arslantepe Höyüğü @UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alındı. Ülkemize ve Malatya'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Hayırlı olsun. Kültürel coğrafyamız hakettiği yerleri alıyor. Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi” şeklinde konuştu.