Arslan: Kimse bizi KKTC’den ayıramaz

RESUL EKREM ŞAHAN / KKTC

Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden olan Hizmet İş Sendikası, “Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı"nı KKTC’de gerçekleştirdi.

Programda konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, her zaman KKTC’nin yanında yer tuttuklarını ifade ederek, “Kıbrıs Kamu-Sen ile bir dayanışma için buradayız. Türkiye’nin dışarıdan kuşatıldığı bir dönemde stratejik bir ‘öneme sahip olan zamanda adada olmak bir başka yönüyle emperyalizme, siyonizme ve uluslararası güçlere doğrudan mesaj vermek için burayı seçtik. Bir yurttaş olarak KKTC’yi Türkiye’den ayrı görmüyoruz. Tarih boyu mücadelesinin bizim mücadelemiz olduğuna inandık. KKTC’nin yaşadığı sorunlar bizim sorunlarımız, yaşadıkları güzellikler bizim güzelliklerimizdir. İki devlet olmamıza rağmen bir toplumun parçalarıyız. Kim ne mücadele verirse versin, kimse bizi birbirimizden ayıramaz” dedi.