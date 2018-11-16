0553 313 94 23

Arslan: Kimse bizi KKTC’den ayıramaz

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC'de düzenlenen “Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

16 Kasım 2018 Cuma 14:52
Arslan: Kimse bizi KKTC’den ayıramaz

RESUL EKREM ŞAHAN / KKTC

Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden olan Hizmet İş Sendikası, “Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı"nı KKTC’de gerçekleştirdi.

Programda konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, her zaman KKTC’nin yanında yer tuttuklarını ifade ederek, “Kıbrıs Kamu-Sen ile bir dayanışma için buradayız. Türkiye’nin dışarıdan kuşatıldığı bir dönemde stratejik bir ‘öneme sahip olan zamanda adada olmak bir başka yönüyle emperyalizme, siyonizme ve uluslararası güçlere doğrudan mesaj vermek için burayı seçtik. Bir yurttaş olarak KKTC’yi Türkiye’den ayrı görmüyoruz. Tarih boyu mücadelesinin bizim mücadelemiz olduğuna inandık. KKTC’nin yaşadığı sorunlar bizim sorunlarımız, yaşadıkları güzellikler bizim güzelliklerimizdir. İki devlet olmamıza rağmen bir toplumun parçalarıyız. Kim ne mücadele verirse versin, kimse bizi birbirimizden ayıramaz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:52
  1. Hizmet İş Sendikası
  2. Hak-İş Konfederasyonu
  3. Mahmut Arslan
  4. KKTC

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'ya yarın için kuvvetli yağmur uyarısı
    1. Antalya'ya yarın için kuvvetli yağmur..
    2. Kuzey Kore'den Japonya'ya özür..
    3. Yıldırım Demirören: Pırıl pırıl bir..
    4. Gece uyutmayan kireçlenme ağrıları
    5. İnce'den Kılıçdaroğlu randevusu..
    6. İnsana ait olduğu değerlendirilen..
    7. Siyonist İsrail'e büyük jest!
    8. Tasavvuf insanın ruhunu temizler
    9. Kaşıkçı için Mekke'de gıyabi cenaze..
    10. İstanbul'da düğmeye basıldı: 9 gözaltı
    11. Aydın Doğan'ın torunu bedelli yaptı
    12. Beşiktaş'ta flaş Burak kararı!
    13. Kayseri Erciyes'e lapa lapa kar yağdı
    14. İstanbul'da AVM yangını! Ekipler..
    15. Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    16. Kelimeleri değiştirin hayatınız değişsin
    17. Ders kitaplarında örtülü evrim..
    18. Fatih Erbakan'ın kurduğu yeni partinin..
    19. 20 bin sözleşmeli öğretmen alım..
    20. AB'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!