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Arslan Ekşi: Hedeflerimle uyuştuğu için Halkbank'ı tercih ettim

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Arslan Ekşi, başkent ekibinin kadrosundaki voleybolcularla milli takımda forma giydiği için uyum sürecinin kısa sürdüğünü bildirdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:14
Arslan Ekşi: Hedeflerimle uyuştuğu için Halkbank'ı tercih ettim

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferi Arslan Ekşi, başkent ekibinin kadrosundaki voleybolcularla milli takımda forma giydiği için uyum sürecinin kısa sürdüğünü bildirdi.

Arslan Ekşi, yaptığı açıklamada "Takıma alışmam kısa sürdü, çünkü takım arkadaşlarımın çoğu ile zaten Türkiye ligi ve milli takımdan tanışıyoruz. Ay-yıldızlı forma altında birlikte mücadele verdik, birbirimizi biliyoruz. Katıldığımda ekibin ruhu ve kimyası çok uyumluydu. Bu nedenle de alışmam kısa sürdü." ifadelerini kullandı.

Milli pasör, İtalya Milli Takımı'nın pasörü Michele Baranowicz'in de başkent ekibinde görev almasına ilişkin şunları kaydetti:

"Halkbank'ın ortaya koyduğu hedeflere ulaşması, başarılı olması için seviyeli, güzel bir rekabet içinde olacağız. Benim inancıma göre başarının yollarından biri de üst düzey rekabettir. O nedenle sonuna kadar çalışıp, takımımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Bunun sonunda da sezonun son düdüğü çaldığında, inşallah şampiyonluğu kucaklayarak mutlu sona ulaşacağız."

Rusya'nın Novosibirsk takımında yurt dışı tecrübesi yaşayan Arslan Ekşi, voleybolcu arkadaşlarına da bu deneyimi önerdi. Rusya'da oynadığı için mutlu olduğunu ifade eden Arslan, "Dünyanın en zor ligi olarak adlandırılan bu ligde çok iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Benim için çok iyi bir tecrübeydi. İyi kötü unutamayacağım anılar biriktirdim. Ülkemizdeki değerli voleybolcuların imkan bulduklarında bu tecrübeyi edinmelerini tavsiye ederim." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Şampiyon ruhlu bir takıma dahil olduğumun farkındayım." ifadesini kullanan Arslan Ekşi, "Hedeflerin her zaman yüksek tutulduğu, genellikle de bu hedeflere ulaşıldığı bir takım Halkbank. Benim hedeflerimle örtüşen bir durum olduğu için Halkbank'ı tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:14
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  3. Voleybol

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