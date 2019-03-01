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Arslan: Beşli Çete halktan özür dilemeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyonun Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

01 Mart 2019 Cuma 11:37
Arslan: Beşli Çete halktan özür dilemeli

 RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA  

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Şubat sürecindeki Beşli Çete’yi hatırlatarak, “TESK’in, TÜRK-İŞ’in, DİSK’in, TİSK’in o dönemdeki yöneticileri kurumları adına bu görevleri üstlendiler. Kimse bunun arkasına saklanmasın. O kişiler bugün yok. Bu kurumlardan istediğimiz bir şey var. 28 Şubat ve 12 Eylül sürecine destek verdikleri için milletten özür dilemeliler” dedi.

28 Şubat'ın hesabı kapandı!

Konfederasyonun Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Arslan, 28 Şubat ve onun sebep olduğu 2001 krizinin bedelinin Türkiye için 250 milyar TL olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “28 Şubat sürecinin ekonomiye toplam maliyeti 380 milyar doları bulmuştur. Bizim iddiamız şudur; 28 Şubat sürecine doğrudan ve dolaylı olarak destek veren herkes gerek kurumsal, gerekse kişisel olarak mutlaka yargı önüne çıkarılmalı. Bunların her birisinin yargı önünde hesap vermesi gerekiyor.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:37
  1. Mahmut Arslan
  2. 28 Şubat
  3. HAK-İŞ
  4. TESK
  5. TÜRK-İŞ
  6. DİSK
  7. TİSK

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