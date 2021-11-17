Arsızlığın, yüzsüzlüğün bu kadarına pes! Darbeci Çetin Doğan’ın eşi hakkını helal etmiyormuş

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme” iddiasına tepki gösteren cuntacı Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan, 28 Şubat mağduru binlerce kişinin yaşadığı zalimlikleri unutarak “Haksızlık ve hukuksuzla bezenmiş bir FETÖ’cü davayla, dört duvar arasında çile dolduran generaller ne düşünüyor bilemem ama ben son derece kırgınım. Ben oyumu CHP’ye vermiş bir kişi olarak hakkımı helal etmiyorum. Kılıçdaroğlu sağdan soldan helallik isteyeceğine, bu uğurda sahte delillerle cezaevine konulan generallerden helallik istesin.” dedi.

Tam torunlarıyla vakit geçirecekken cezaevine gitmişler!

Eşi Çetin Doğan’ın ordu içinde yaptığı siyasete ilişkin de itiraflarda bulunan Nilgün Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu generaller CHP’nin altı okuna sahip çıkarak sınırlarda savaştılar, canlarını hiçe sayarak mücadele ettiler, saçını süpürge etmek diye bir deyim vardır, bu ülke için saçlarını süpürge ettiler. Tam torunlarıyla vakit geçirecekken, müebbet hapis kararları altına imza atan FETÖ’cü kaçaklar nedeniyle cezaevine girdiler. Bu generaller seksen yaşını aşmış ve her biri sağlık sorunu yaşıyor. Bu sağlık sorularının da duyulmasını istemiyorlar, avukatlarını uyardılar. Bu konuyla gündem olmak istemiyorlar.”

“General bozuntuları topyekün millete savaş açtılar”

28 Şubat sürecinde eşinin başörtülü olması nedeniyle gördüğü baskılar sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Hava Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan’a tepki gösterdi. yeniakit.com.tr’ye konuşan Hacımustafaoğulları, “Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak gibi general bozuntuları 28 Şubat davasında yargılanıp ceza almışlardır. Bu sözde generaller, bütün topluma zulüm ettiler ve topyekün olarak millete savaş açtılar. Utanmadan, arlanmadan şimdi çıkmış konuşuyorlar.” dedi.

“İmam hatip liselerine giden kızlarımızı yerlerde sürüklediler”

Çetin Doğan ve beraberindeki o darbecilerin 28 Şubat’ta yaptıkları zalimliklerin unutulmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Mustafa Hacımustafaoğulları, şunları söyledi:

“İmam hatip liselerine giden kızlarımızı yerlerde sürüklediler. Onların kollarını, bacaklarını kırdılar. Sokaklardaki simitçileri, işportacıları bile fişlediler. Bugün bile 28 Şubat mağduru insanlar cezaevlerinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Onların hayatlarını kararttılar. ‘Yahudilerin hem adamı dövüp hem de bizi dövüyorlar’ dedikleri gibi, Çetin Doğan’ın eşi şimdi çıkmış konuşuyor. Bu bir utanmazlıktır, yüzsüzlüktür.”

“Allah bunlara fırsat vermesin… Yine aynı zalimlikleri yaparlar”

“Helalleşme” tartışmasını da değerlendiren 28 Şubat mağduru Hava Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşelim’ sözleri bir soytarılıktır. Çetin Doğan ve Kemal Kılılçdaroğlu ile avanesinin eline bugün güç geçse aynı zalimleri, aynı zulümleri yine yaparlar. Allah bunlara fırsat vermesin.”