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Aktüel

Arsız hırsızlar yakayı ele verdi

Gaziantep’te iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:29:13 -
Arsız hırsızlar yakayı ele verdi

Gaziantep’te iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkezi ekipleri hırsızlık olaylarının faillerinin tespitine yönelik yaptığı çalımlarda Pirsultan Mahallesinde iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan iki hırsızlık şüphelisi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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