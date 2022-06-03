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Medya Arsız Gülşen'in bu yaptığı yanına kâr kalmayacak!
Medya

Arsız Gülşen'in bu yaptığı yanına kâr kalmayacak!

Ödül törenine tekerlekli sandalyede katılan ve son günlerde sahnedeki iğrenç görüntüleriyle gündemi meşgul eden Gülşen, "engelli bireyleri rencide ettiği" gerekçesi ile şikayet edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 17:05:00 - 2022-06-03 17:08:50
Arsız Gülşen'in bu yaptığı yanına kâr kalmayacak!

Ödül törenine tekerlekli sandalyede katılan ve son günlerde sahnedeki iğrenç görüntüleriyle gündemi meşgul eden Gülşen, "engelli bireyleri rencide ettiği" gerekçesi ile şikayet edildi.

Geçtiğimiz akşam katıldığı bir ödül töreninde sahne alanına tekerlekli sandalye ile gitti.

O anları Instagram hesabından yayınlayan Gülşen, Bülent Ersoy'u anarak "Otriş giyip Bülent Ersoy'dan neyim eksik demez mi?" notunu yazdı.

Gülşen'i Ersoy'dan destek alan paylaşımı engelli vatandaşları ve ailelerini rahatsız etti.

Hukuki süreç başlıyor
Gülşen'in görüntülerinin ardından YouTube kanalında yayınlanan Al Sana Haber programına telefonla bağlanan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Edip Önder konu ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

 

"Engelli kardeşlerimizi yaraladı"
Görüntülerle ilgili konuşan Önder, "Bülent Hanım'ın rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanması gayet insani bir durum. Ancak Gülşen' in bu davranışı takındığı bu tavır, engelli kardeşlerimizi rencide eden bir durum ve engelli kardeşlerimizi son derece yaralamıştır. Bunu vakıf yönetimindeki arkadaşlarla, Tayyar Bey de vakıfta hep birlikte değerlendireceğiz. Sonuçta biz toplumda önünde engel olan herkes adına bir şeyler yapmaya ve kamu yararı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizi rencide eden bu duruma karşı da hukuki bir yola girebilir miyiz vakıf olarak değerlendirip yola çıkabiliriz" dedi.

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