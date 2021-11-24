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Siyaset Arşiv unutmaz! CHP Genel Başkanı'nın 'başörtüsü' ikiyüzlülüğü
Siyaset

Arşiv unutmaz! CHP Genel Başkanı'nın 'başörtüsü' ikiyüzlülüğü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısı konuşulmaya devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ikiyüzlülüğü yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 00:01:00 - 2021-11-24 00:06:17

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışı gündemde yer almaya devam ederken, kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışta samimi olup olmadığını sorguluyor.

Kılıçdaroğlu helalleşmeye nereden ve nasıl başlayacak?

CHP Genel Başkanı'nın helalleşme listesi ise oldukça kabarık. Bir yanda 28 Şubat'ın zulme uğramış inançlı insanları, diğer yanda uydurma delillerle ömrünü cezaevinde geçirmiş Sivas mazlumları bir diğer yanda verilen "namus" sözüne rağmen, CHP'li başkanlar tarafından işten kovulan binlerce çalışan...

28 Şubat zulmünün simgesi 'başörtüsü' ve Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' ikiyüzlülüğü!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugüne kadar yaptığı başörtüsü açıklamalarında kendi kendisi ile çelişerek toplum nezdinde güven kaybetti. Bir yayında, "CHP içinde başörtüsü yasağına ilk karşı çıkan benim ve bunu hep getirdim." diyen Kılıçdaroğlu, bir başka yayında ise şu ifadeleri kullanmaktan çekinmedi: "Bugün türban ile gelmek isteyen yarın peçe ile gelir. Bunu engellemeliyiz."

Aynı Kemal Kılıçdaroğlu, inanların kutsalı başörtüsüne, bir başka yayında da şöyle hakaret etti: "Bir metrekarelik bez paçası." 

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