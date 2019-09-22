0553 313 94 23

Arseven'den dikkat çeken soru: "Eskisi gibi olan var mı?"

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, bugünkü köşesinde "Eskisi gibi olan var mı?" diye sordu ve ekledi: "Fitne ayyuka çıkmış, at izi it izine karışmış." dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 12:35
Arseven'den dikkat çeken soru: "Eskisi gibi olan var mı?"

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

"Bir önceki yazımızda Sayın Cumhurbaşkanı’nın arkasından etrafa ateş edip duran kifayetsiz muhterislere dikkat çekmiştik. Recep Tayyip Erdoğan’ın dönemi bittiğinde bir başka yere “kapılanacak” ve bu sefer de oradan ona buna saldıracak olan “menfaatçi” tiplerden." diyerek başlayan Gazeteci Serdar Arseven, ilgili yazısına çok sayıda geri dönüşün olduğunu belirtirken bazı eleştiriler geldiğine de dikkat çekti:

"Yazdıklarımız kadim okuyucularımızın ziyadesiyle ilgisini çekmiş. Çok sayıda “geri dönüş” oldu. Bunlardan bazılarında “takdir” hislerinin ifadesinin yanı sıra “sitem” de vardı. Eski Serdar Arseven yok, eskiden olsa yanlışlıklara çok daha sert ifadelerle karşı çıkardınız!” diyenler…"

'28 Şubat’ın o en şedit günlerinden bu yana çok şey değişti'

Bu eleştiriye 28 Şubat'ın karanlık günlerini hatırlatarak cevap veren Arseven, şu ifadeleri kullandı:

"Ben eski ben değilem!” türküsü bana iyi gidebilir. Lâkin, meselenin bir benden ibaret olduğunu kabullenmem de kendime haksızlık olur.

28 Şubat’ın o en şedit günlerinden bu yana çok şey değişti. O günlerde, bizlerden “fiili” dualarını esirgemeyen yüzbinlerce okuyucumuz vardı.

O günlerde, akademik unvanlarının, işlerinin, güçlerinin ellerinden alınması pahasına “nezih eylemlere” destek veren hocalarımız vardı. "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” ruhunun hâkim olduğu günlerdi o günler.

Saflar net gibiydi

Arada bir “oyun bozan-muhafazakâr tipler” çıkıyordu ama belli meselelerle ortak tavır almak çoğu vakit mümkün oluyordu.

Şimdi ise vaziyetler bambaşka; “fitne” ayyuka çıkmış, at izi ile it izi birbirine karışmış, Suret-i Hak’tan görünenler dört bir yanı sarmış durumda. "Fitne dönemi”nde yapılması ve yapılmaması gerekenlere dair “kutlu” emre uymayı tercih ediyorum çoğu vakit.

Söylemesem gönül razı değil!” yaklaşımıyla hareket ettiğimde… Suret-i Hak’tan görünen birilerinin kaba veya ince kıyımlarına uğruyorum. Bu kıyıma, “kadim okuyucularım”dan bazıları da iştirak edebiliyor bazen. Dert anlatmak mümkün olmuyor.

Sonra…

Vakit geçiyor, olan biten çoğu vakit bizi haklı çıkartıyor… Amma velâkin, haklar teslim edilmiyor. Yürekler kırıldığıyla kalıyor. Mevcut idarenin “kendisinden”, “öz”ünden de çok şikayetlerimiz oluyor. Bunları, lisan-ı münasiple ifadeye çalışıyoruz.

Hani… Kafamızın bir yerinde “İkinci Abdülhamit Han” ve onu yıpratanların sonrasındaki pişmanlıkları…

Bu işler kolay işler değil, ortalık çok karışık, düşman okları hep birlikte bir kişiye yönlendirilince “durup düşünmemek” ve “düşünüp durmamak” mümkün olmuyor.

Bu arada… Nice “zararlı”nın nerelerde nerelerde olduklarını görüyorsunuz, kırk yıllık tecrübenin derinleştirdiği acıyla… “Hikmet-i siyaset”, “hikmet-i hükümet”, “ilm-i siyaset” gibi kavramlarla yaklaşmaya çalışıyorsunuz, kafanızın bir yerinde Merhum İkinci Abdülhamit Han ve o dönemdeki bazı tasarruflar…

Nice meslektaşın ne işler ne işler çevirdiğine bakıyorsunuz…

Olup bitenlere, birbirlerini yiyenlere…Kimler kimler!.. Güvenebileceklerinizin sayısı hızla azalıyor, her güvenmek istediğinizin bağajından bir şeyler çıktığını görüyorsunuz… Bu da yıpratıyor.

Bazen “çatlayacak” noktaya geliyorsunuz…

Tam söyleyeceksiniz, düşman okları yine aynı yere yöneliyor. Düşman oklarıyla birlikte hareket eder gibi olmaktan imtina ile… Geriye çekiliyorsunuz!..

Sonra sonra… Başka bir şeyler oluyor… Kısır döngü!.. İki taraf var: Bir yanda her yapılanı alkışlayanlar, diğer yanda ise her yapılana karşı çıkanlar… Her iki taraf da gerdikçe geriyor.

Ölmüşler üzerinden ne kavgalar yürütülüyor, nice “aydın” denilen tribünlerinden alkış almanın derdinde. Daha fazlası da, “çeşme akarken küpü doldurmanın.” Elbette, beyin sürekle olarak çare üretmeye çalışıyor. Elbette ruh sıkıldıkça çıkış yolu arıyor. Bunu yaparken de, geçmişte yaşananlardan ders çıkartma hassasiyetle ve cehennemin yollarının iyi niyet taşları ile döşeli olduğunun bilinciyle kırı kırk yarıyorsunuz.

Bu yazıyı da yavaş yavaş bitireyim:

Eskileri özleyenler, eskinin güzelliklerini hep birlikte yaşayabileceğimizin bilincinde olmalılar.

Bize “eskisi gibi ol” diyen okuyucularımızdan bazıları, eskisi gibi olduğumuzda da kızabilirler bize. Kendimizi bulmak, kendimizi bilmek gibi bir derdimiz var…Kafamızın bir yerinde de “ikinci Abdülhamit Han”… Muhasebe kolay değil. Kırk ölçüp bir biçmek de, tabii hallerden.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:35
  1. Gazeteci Serdar Arseven
  2. 28 Şubat
  3. Suret-i Hak
  4. Fitne dönemi
  5. İkinci Abdülhamit Han
  6. Kısır döngü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan ABD'de!
    1. Başkan Erdoğan ABD'de!
    2. Nasıl olur demeyin! 9 ay, 2 bin dolar,..
    3. Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin attığı..
    4. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal..
    5. Arseven'den dikkat çeken soru: "Eskisi..
    6. Yeni Çorumspor'dan altın değerinde 3..
    7. Bir orman yangını daha!
    8. Elazığ'da trafik kazası! 6 yaralı
    9. Öcalan teröristti de, Demirtaş değil..
    10. Şok eden görüntü! Polis saya saya..
    11. Adana Demirspor, Bursaspor'u 4 golle..
    12. Fenerbahçe'de şok sakatlık! Derbide..
    13. 49 yıl sonra bir ilk! 12 bin yaşındaki..
    14. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    15. Sinan Engin: Fenerbahçe'nin şampiyon..
    16. Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
    17. Karamollaoğlu "Maymuncuk" demişti.....
    18. Polis Akademisi: 2 bin 500 komiser..
    19. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    20. Adana'da firari hükümlü yakalandı!
    21. Mısır’daki protestoları değerlendiren..
    22. Engelli vatandaşlardan CHP Genel..
    23. Yeni görüntüler ortaya çıktı!..
    24. Huzur mu bulmak istiyorsunuz?
    25. Allah için sevmek
    26. İstanbul, Atatürk Havalimanı'nı geride..
    27. İzmir’de toplanıyorlar! Lut Kavmi'nin..
    28. Cemil Meriç’ten TV’ye farklı bir bakış
    29. Suret-i haktan atış! Fitneci Soner'in..
    30. Şanlı Osmanlı tarihini neden görmezden..
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı