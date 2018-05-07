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Arsene Wenger'in yerine düşünülen hoca belli oldu

Arsene Wenger ile yollarını ayıran Arsenal, yeni teknik direktör adayı olarak ilk sıraya Juventus'un İtalyan çalıştırıcısı Massimiliano Allegri'yi koydu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:48
Arsene Wenger'in yerine düşünülen hoca belli oldu

Premier Lig takımlarından Arsenal, 22 yıldır takımın başında yer alan Arsene Wenger'e veda ederken takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusu oldu.İngiliz basınının iddiasına göre Arsenal, takımın başına Juventus'un İtalyan teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi getirmek istiyor. Juventus ile bu sezon üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmaya çok yakın olan Allegri'nin İtalyan ekibi ile 2 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

ALLEGRI'NİN ALTERNATİFİ LUIS ENRIQUE

Arsenal'de Allegri'nin alternatifi olarak ise Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique ismi ön plana çıktı.Yeni teknik direktör konusunda seçici davranmak isteyen Arsenal yönetimi, Carlo Ancelotti, Zeljko Buvac ve Mikel Arteta gibi isimleri de listede tutuyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:48
  1. Arsene Wenger

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