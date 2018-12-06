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Arsene Wenger bombası patladı! İşte yeni adresi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'i 22 yıl çalıştıran teknik direktör Arsene Wenger ile ilgili İngiliz basını önemli iddialar ortaya attı.

06 Aralık 2018 Perşembe 22:00
Arsene Wenger bombası patladı! İşte yeni adresi...

Arsenal'da Arsene Wenger'in eski öğrencilerinden olan Emmanuel Petit, Fransız teknik adamın yakın zamanda bir takımın başına geçeceğini ifade etti.

Dubai'de Wenger ile yemek yiyen Petit, Wenger'in geleceği ile ilgili şu ifadeleri kullandı.

"Şu anda emekli olmayacak, yakın zamanda onu yeni bir takımın başında görebilirsiniz. Onunla Dubai'de birkaç hafta önce yemek yedim. Birbirimize çok yakınız. Fransa'da onun Bayern Münih'in başına geçeceğine dair büyük iddialar var. Bazıları ise Real Madrid'e gideceğini söylüyor ama buna inanmıyorum. PSG'ye sportif direktör olarak gideceğini dile getirenler de var. Bunun da olacağını düşünmüyorum. Arsene hala sahada iş görecek tutkuya sahip. Oyuncularla iletişim kurmak onun için önemli. Onu bir ofiste çalışırken düşünemiyorum. bunu yapacak kapasitesi var ama tecrübesini sahada kullanmalı."

Adı sık sık Bayern Münih ile anılıyor

69 yaşındaki teknik adamın adı sıklıkla Bayern Münih ile anılıyor. Alman ekibinin yakın zamanda teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayırması bekleniyor. Dünyanın birçok yerinden teklif alan Fransız teknik adamın son olarak Fulham'ı geri çevirdiği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:00
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