Arsenal'in yıldızıydı... 27 yaşında emekli oldu
İngiliz devi Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong, 27 yaşında sağlık sorunları nedeniyle emekli olduğunu açıkladı.08 Mart 2019 Cuma 15:29
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini kaydetti.
Arsenal'in altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, başkent ekibinde tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.
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