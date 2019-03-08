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Arsenal'in eski oyuncusu 27 yaşında futbolu bıraktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

08 Mart 2019 Cuma 15:22
Arsenal'in eski oyuncusu 27 yaşında futbolu bıraktı

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Frimpong 27 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ganalı futbolcu, 5 yıldır dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle kariyerini noktalamaya karar verdiğini kaydetti.

Arsenal'in altyapısından yetişen orta saha oyuncusu, başkent ekibinde tüm kulvarlarda 16 maçta forma şansı bulmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:22
  1. Arsenal
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