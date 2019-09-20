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Arsenal'de Mesut Özil depremi

İngiliz devi Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil topu ağzında. Arsenal'in eski futbolcularından Paul Mariner, Özil'in takımdan gönderilmesi gerektiğini söyledi.

20 Eylül 2019 Cuma 18:18
Arsenal'de Mesut Özil depremi

Premier Lig takımlarından Arsenal'de eleştiri okları bir kez daha Mesut Özil'in üzerine yoğunlaştı. ESPN'e konuşan Arsenal'in eski futbolcularından Paul Mariner, yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Sporx'te yer alan habere göre; Türk asıllı Alman futbolcunun maaş yükünden şikayet eden Mariner, oyuncunun Arsenal'den aylık 300 bin Pound kazandığını ve Mesut'un takımdan gönderilerek bu paranın çok daha yararlı şekilde değerlendirilebileceğini söyledi. Mariner, ''Eğer Mesut ile ilgilenen biri varsa hiç düşünmeden göndersinler. Bu sayede onun maaş yükünden kurtulmuş oluruz.'' sözlerini kullandı.

"Unai Emery onunla konuşmalı"

Oyuncunun elde çıkarılamaması durumunda ise Unai Emery'nin oyuncuyla konuşması gerektiğinin altını çizen Arsenal'in eski futbolcusu, ''Unai onunla konuşmalı. Mesut'a ondan neler istediğini anlatmalı ve onu bir Arsenal oyuncusu haline getirmeli. Eğer buna rağmen kötü performansına devam ederse, ondan daha çok katkı yapacak biri bulunmalı'' dedi.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e olan ilgisi...

Geçtiğimiz yaz sezonunda ada basınıda dahil olmak üzere birçok kaynakta Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e olan llgisi yazılıp çizilmişti. Fakat tüm eleştirilere rağmen Mesut, Ada ekibinde kalmaya karar vermişti.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 18:18
  1. Paul Mariner
  2. Premier Lig
  3. Arsenal
  4. Mesut Özil
  5. Fenerbahçe

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