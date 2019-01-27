0553 313 94 23

Arsenal'da Sokratis bir ay forma giyemeyecek

27 Ocak 2019 Pazar 19:59
Arsenal'da Sokratis bir ay forma giyemeyecek


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Yunan futbolcusu Sokratis Papastathopoulos, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

Arsenal Kulübü, Manchester United'a 3-1 kaybedilen Federasyon Kupası 4. tur maçının 21. dakikasında sol ayak bileğinden sakatlanan Sokratis'in şubat ayının sonuna kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bu sezon Arsenal'da 24 maçta görev yapan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Sokratis, bir gol attı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 19:59
  1. Arsenal
  2. Futbol
  3. Sokratis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol: Toplu sonuç
    1. Hentbol: Toplu sonuç
    2. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    3. Etiyopya kökenli Suudi milyarder..
    4. Milli Tarım'da büyük başarı! Topraksız..
    5. Pakistan, Mezar-ı Şerif'teki..
    6. İnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik..
    7. Maçın ardından
    8. Düzce'de trafik kazası
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. Türkiye'den dev adım! SİHA'dan büyük..
    11. Arsenal'da Sokratis bir ay forma..
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Gündemi sarsan iddia! 'Abdullah Gül ve..
    14. GÜNCELLEME 2 - Amasya'da maden..
    15. DÜZELTME - "Akıllı teknoloji..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde bir..
    17. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    18. Binlerce memura zam müjdesi! Artık..
    19. Eğitim-Bir-Sen üyeleri Pakistan'da..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün..
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!