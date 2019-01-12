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Arsenal, West Ham United'a kaybetti

Ligin 22. haftasının açılış mücadelesinde West Ham United, ağırladığı Arsenal'i tek golle geçti

12 Ocak 2019 Cumartesi 19:05
Arsenal, West Ham United'a kaybetti


ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, deplasmanda West Ham United'a 1-0 yenildi.

Ligin 22. haftasının açılış mücadelesinde West Ham United, Londra Olimpiyat Stadı'nda Arsenal'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi West Ham United, 48. dakikada Declan Rice'ın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Son 4 lig maçında 4 puan alan Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

Puanını 31'e çıkaran West Ham United maç fazlasıyla 8'inci sıraya yükselirken, Arsenal ise 41 puanla 5'inci sırada kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 19:05
  1. 22. hafta
  2. Arsenal
  3. İngiltere Premier Lig
  4. West Ham United

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