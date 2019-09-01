Arsenal Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere Premier Li'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler, Premier Lig'e bu akşam hangi maçların olduğunu merak ediyor. Peki, Arsenal Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Li'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler, Premier Lig'e bu akşam hangi maçların olduğunu merak ediyor. Peki, Arsenal Tottenham maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'in iki köklü ekibi Arsenal ile Tottenham bugün karşı karşıya gelecek. Emirates Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak. İşte, Premier Lig puan durumu

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