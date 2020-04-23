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Spor

Arsenal, Thomas Partey transferini bitirmek istiyor

İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezonun takviyeleri için çalışmalarına başladı.

2020-04-23 11:18:59 -
Arsenal, Thomas Partey transferini bitirmek istiyor

İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezonun takviyeleri için çalışmalarına başladı. Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey’i kadrosuna katmak isteyen Arsenal, bu transfer için 45 milyon Pound’u gözden çıkardı.


Korona virüs nedeniyle futbol dünyasında hayat dururken, takımlar önümüzdeki sezonun planlamasını ise sürdürüyor. Özellikle İngiltere Premier Lig’deki ekipler, önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak için harekete geçmiş durumda. Ada’nın önde gelen takımlarından Arsenal, Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey’yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. İspanyol ekibiyle görüşen Arsenal, bu futbolcu için 45 milyon Pound’u gözden çıkarmış durumda. Oyuncunun babası, bu transferle ilgili yaptığı açıklamada transferi doğrularken, "Söylentileri duyduktan sonra oğlumu aradım ve transfer teklifinin doğru olduğunu söyledi. Her şey Atletico’nun taleplerine bağlı. Arsenal’ın Gana’da çok fazla taraftarı var ve bu transfer gerçekleşirse ben de çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı. Arsenal’ın teklifini değerlendirmeye alan Atletico Madrid yönetimi, önümüzdeki günlerde bu transfer için İngiliz ekibine net bir cevap verecek.

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