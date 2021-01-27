Arsenal, Southampton'ı ezip geçti
Son haftalardaki yükselişiyle dikkat çeken Arsenal, deplasmanda Southampton'ı 3-1'lik skorla yendi.
Premier Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından yükselişe geçen Arsenal, Southampton engelini de geçti.
St. Mary`s'te Southampton'ın konuğu olan Arsenal sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçta gol perdesi 3. dakikada açıldı. Stuart Armstrong, Southampton'ı 1-0 öne geçirdi ancak maçın kalan dakikalarında Arsenal rüzgarı esti.
8. dakikada Nicolas Pepe, 39. dakikada Bukayo Saka ve 72. dakikada Alexandre Lacazette'in golleriyle deplasmanda 3-1 kazanan Arsenal ligde son 6 maçındaki beşinci galibiyetini elde etti.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 30'a yükseltti. Southampton ise 29 puanda kaldı.