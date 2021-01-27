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Spor Arsenal, Southampton'ı ezip geçti
Spor

Arsenal, Southampton'ı ezip geçti

Son haftalardaki yükselişiyle dikkat çeken Arsenal, deplasmanda Southampton'ı 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 02:48:00 -
Arsenal, Southampton'ı ezip geçti

Premier Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından yükselişe geçen Arsenal, Southampton engelini de geçti.

St. Mary`s'te Southampton'ın konuğu olan Arsenal sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçta gol perdesi 3. dakikada açıldı. Stuart Armstrong, Southampton'ı 1-0 öne geçirdi ancak maçın kalan dakikalarında Arsenal rüzgarı esti.

8. dakikada Nicolas Pepe, 39. dakikada Bukayo Saka ve 72. dakikada Alexandre Lacazette'in golleriyle deplasmanda 3-1 kazanan Arsenal ligde son 6 maçındaki beşinci galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 30'a yükseltti. Southampton ise 29 puanda kaldı.

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