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Spor Arsenal-Manchester United maç sonucu
Spor

Arsenal-Manchester United maç sonucu

Premier Lig'in 34.haftasında Arsenal, Manchester United'ı konuk etti. Peki, Arsenal-Manchester United maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-04-23 16:50:00 -
Arsenal-Manchester United maç sonucu

İngiltere Premier Lig'i yakından takip edenler 'Arsenal Manchester United maçı ne oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Arsenal Manchester United maçı kaç kaç bitti?

Arsenal-Manchester United maç sonucu

Arsenal konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golle 3.dakikada Tavares, 32.dakikada Saka ve 70.dakikada Xhaka'dan geldi. Manchester United'ın tek golünü ise 34. dakikada Ronaldo kaydetti.

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