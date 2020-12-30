Arsenal haftalar sonra üst üste 2. kez kazandı
Arsenal, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 1-0 mağlup ederek haftalar sonra üst üste 2. kez zafer kazandı.
Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Amex Stadı'nda Brighton'a konuk oldu. Londra temsilcisi, Fransız forveti Alexandre Lacazette'in oyuna girdikten 21 saniye sonra 66. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Geçen hafta Chelsea'yi yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Arsenal, eylül ayından bu yana ilk kez ligde üst üste maç kazandı.
Başkent ekibi puanını 20'ye yükseltirken, 7 maçtır galip gelemeyen Brighton 13 puanda kaldı.