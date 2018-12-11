Arsaya yatırım yapacaksanız, tavsiyelere kulak vermelisiniz

Bu işin büyük oyuncuları var. Hektarlarca İstanbul civarında arazi kapatıp, ardından oralarda parsel parsel satışlarla devasa yeni yerleşik merkezleri oluşturan spekülatörler.. Sizin onlar gibi olmanızı, gözünüzü para hırsı bürümesini tavsiye etmeyiz. Ama, çocuklarınızın geleceğine yatırım olsun veya emekliliğimde üzerine bir mütevazı ev inşa ederim niyetiyle arsa alacaksanız bazı hususları gözden kaçırmamak gerek...

-Satın alacağınız arsayı belirlerken öncelikle ana yollara yakınlığına, düz ya da az eğimli olmasına, yüksek gerilim hatlarından uzak ve rekreasyon için ayrılmış alanlarda olmasına dikkat edin.

-Arsa yatırımından prim elde etmek için yamuk ve yuvarlak arsalar yerine kare ya da dikdörtgen olanları tercih edin.

Kârlı bölgeyi seçin

-Arsanın uzun vadeli bir yatırım olduğunu unutmayın. Gelişime açık kırsal bölgeleri tercih edin.

-Kırsal alanda imar izninin yüzde 5 olduğunu unutmayın ve en az 5 dönüm arazi satın almalısınız.

-Arsanın bulunduğu mahalde yapılması planlanan komşu projeleri, metro, raylı sistem ya da hastane gibi büyük yatırımları mutlaka araştırın.

-Uzun vadeli kazanç için az primli bölgeleri tercih edin.

-Bölgenin değerini ve prim yapma potansiyelini araştırın. Bilenlerle istişare edin.

Unutmayın, arsanın değeri imardır!

-Arsanın imar durumunu öğrenin.

-Bir arsanın tapusunun olması o yerin imara açık olduğunu göstermez. Mutlaka arsanın bağlı olduğu belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden imar durumu hakkında bilgi alın.

-Arsa sahibinden ya da gayrimenkul temsilcisinden mutlaka arsanın tapu bilgilerini öğrenin ve Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden arsa hakkında bilgi alın.

-Eğer arsa hisseli parsel ise, yani birden fazla kişiye aitse sonrasında problemler yaşayabilirsiniz. Böylelerinden uzak durun başınıza dert almayın.

-Arsanın uydudan çekilmiş haritaları için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün web sitesine girerek, ada ve parsel bilgileriyle sorgulama yapabilirsiniz.

-GPS verileriyle de coğrafi sorgulama yapabilirsiniz.

l Bölgedeki arsa fiyat karşılaştırmalarına bakın.

Arsanın borç durumunu inceleyin

-Satın alacağınız arsanın borç durumunu incelemeyi unutmayın.

-Sadece satın aldığınız değil, geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisi olup olmadığını kontrol edin.

-Eğer satıldığı yıl da dahil olmak üzere arsanın borcu bulunuyorsa, arsa sahibi bu borçları kapattıktan sonra satın alım işlemini gerçekleştirin.

Doğru zamanı bekleyin

-Arsayı satın aldıktan sonra yeni düzenlemeleri ve arsanın bulunduğu bölgedeki gelişmeleri mutlaka takip edin. Özellikle yerel yönetimdeki imar planlarındaki askı süreçlerini dikkate alın.

-Arsanız değerlendikten sonra doğru zamanda satışa çıkartabilirsiniz.