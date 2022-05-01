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Ekonomi Arsa tarafında da büyüyeceğiz
Ekonomi

Arsa tarafında da büyüyeceğiz

Nef Yönetim Kulu Başkanı Erden Timur, önemli adımlar attıklarını vurguladı. Timur, arsa tarafında da büyüyeceklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 12:14:00 -
Arsa tarafında da büyüyeceğiz

Timur, “Konut bizim ana alanımız ama arsa da odağımızda bulunuyor. Nef Arsa olarak hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz. Toplamda 27 milyon metrekareye yakın imarlı arsamız var. Bu sene minimum 4 yeni arsa projesini devreye alacağız. Nef Arsa’yla 2022’de 3.4 milyar lira tutarında yeni yatırım planlıyoruz” açıklamalarını yaptı.

Timur, “Arsalarımızda Nef projelerini de hayata geçiriyoruz. Arsalarımıza okullar ya da çiftlikler inşa ediyoruz” diye konuştu. Timur, “Halka arz için Londra ya da New York’a açılmak, dünya arenasında yer almak gibi bir hedefimiz var” dedi.

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