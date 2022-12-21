Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı sonunda restore edilecek...

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve Arpaz ailesinin üyeleri, Esenköy Mahallesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Erim, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihi yapının mart ayında restorasyon ihalesinin yapılacağını söyledi. Konağın ve kulenin plan ve projelerinin hazır olduğunu belirten Erim, “Diğer müştemilatları arkadan gelecek. Bu yapının yanındaki park alanı kamulaştırılacak. Satış alanları, yeme içme alanları yapılacak. Kültür Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar sürüyor. Biz de Ankara’dan ihale sürecini takip edeceğiz” şeklinde konuştu. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da bölgenin turizme kazandırılması noktasında mücadele verdiklerini ifade etti.