Farklı lezzetler arayanlar için bu tarif harika bir seçenek olacak. Ana yemeklerin yanına çok yakışacak, arpa şehriyeli yoğurt çorbasını sizler için derledik. Peki ama arpa şehriyeli yoğurt çorbası tarifi nasıl yapılır? Terbiyelli arpa şehriyeli yoğurt çorbaı tarifi...

Ana yemek olarak bile tüketilebilecek, hem doyuruculuğu hem de hafifliği sayesinde sıklıkla tercih edilen yoğurt çorbasının tarifine bayılacaksınız!

Malzemeler

1 çay bardağı arpa şehriye

3,5 su bardağı su

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

1 adet y umurta

tuz

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Derin bir tencerenin içerisine arpa şehriyeyi aktarın. Üzerine su ilave edin.

Kapağı açık bir biçimde, kısık ateşte, şehriyeler yumuşayana kadar pişirin.

O sırada ayrı bir kabın içinde yoğurt, yumurta ve unu alın. Tel çırpıcı yardımıyla unun topaklanmamasına dikkat ederek güzelce çırpın.

Kaynayan sudan bir kepçe yoğurtlu karışıma ilave edin ve hızlıca çırpın.

Bu şekilde birkaç kepçe daha ilave edin ve her seferinde hızlıca çırparak yoğurdun kesilmemesini sağlayın.

Suyla karıştırdığınız yoğurtlu karışımı, tencerede kaynamakta olan şehriyelerin üzerine karıştırarak azar azar ilave edin. Bu esnada karıştırmayı bırakmayın.

Karıştırarak kıvam almasını ve yoğurdun tam anlamıyla bütünleşmesini sağladıktan sonra birkaç dakika daha pişirin. Kıvamı aldığından ocaktan alın.

Tereyağı ve toz kırmızı biberi eriterek bir sos hazırlayın ve çorbanızın üzerine gezdirerek servis edin.