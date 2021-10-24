Aromaterapi nedir, faydaları nelerdir?

Son yıllarda alternatif tedavi tekniklerinin yaygınlaşması ile beraber adını daha sık duyar olduğumuz aromaterapinin geçmişi aslında altı bin yıl öncesine dek uzanıyor. Koku ile tedavi anlamına gelen aromaterapi sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal şifalanmayı da beraberinde getiren oldukça etkili bir tekniktir. Aromaterapi, hastalıklara çare bulmaktan ziyade koruyucu veya tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılıyor.

Aromaterapide daha çok gül, lavanta ve yasemin öne çıksa da sandal ağacı, papatya, sardunya ve ylang-ylang gibi çiçekler de sıkça kullanılıyor. Ayrıca ardıç, biberiye, defne, ekinezya, clary tohumu, çördük otu, fesleğen, ıtır, jojoba, nane, kekik, melisa, okaliptüs ve vanilya gibi çok çeşitli bitkilerin yağları da farklı rahatsızlıklara göre tercih ediliyor. Birçok yaş grubunda olduğu gibi çocuk hastalarda da aromaterapiden ve bitkilerin şifasından yararlanılabiliyor.

Aromaterapinin Faydaları Nelerdir?