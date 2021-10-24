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Kadın - Aile Aromaterapi nedir, faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Aromaterapi nedir, faydaları nelerdir?

Son yıllarda alternatif tedavi tekniklerinin yaygınlaşması ile beraber adını daha sık duyar olduğumuz aromaterapinin geçmişi aslında altı bin yıl öncesine dek uzanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:52:00 - 2021-10-24 23:56:15
Aromaterapi nedir, faydaları nelerdir?

Son yıllarda alternatif  tedavi tekniklerinin yaygınlaşması ile beraber adını daha sık duyar olduğumuz aromaterapinin geçmişi aslında altı bin yıl öncesine dek uzanıyor. Koku ile tedavi anlamına gelen aromaterapi sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal şifalanmayı da beraberinde getiren oldukça etkili bir tekniktir. Aromaterapi, hastalıklara çare bulmaktan ziyade koruyucu veya tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılıyor.

Aromaterapide daha çok gül, lavanta ve yasemin öne çıksa da sandal ağacı, papatya, sardunya ve ylang-ylang gibi çiçekler de sıkça kullanılıyor. Ayrıca ardıç, biberiye, defne, ekinezya, clary tohumu, çördük otu, fesleğen, ıtır, jojoba, nane, kekik, melisa, okaliptüs ve vanilya gibi çok çeşitli bitkilerin yağları da farklı rahatsızlıklara göre tercih ediliyor. Birçok yaş grubunda olduğu gibi çocuk hastalarda da aromaterapiden ve bitkilerin şifasından yararlanılabiliyor. 

Aromaterapinin Faydaları Nelerdir?

  • Nörolojik hastalıkların tedavisine yardımcı olur.
  • Baş ve vücut ağrılarının iyileşmesini sağlar.
  • Onkoloji hastalarında anksiyete ve mide bulantısını önlemede kullanılıyor.
  • Zihnin uyarılması ve berraklaştırılmasını sağlar.
  • Stresi azaltarak yorgunluk ve depresyona iyi gelir.
  • Yaraların iyileşmesini ve cildin temizlenmesini sağlar.
  • Solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor.
  • Şişliklerin ve kas tutulmalarının iyileşmesine yardımcı oluyor.
  • Selülit ve çatlakların hafiflemesini sağlar.
  • Sinek ısırıkları ve böcek sokmalarının iyileşmesinde etkili olur.
  • Deri hastalıklarının tedavisinde rol oynar.
  • Akne ve sivilcelerin giderilmesine yardımcı olur.
  • Kan dolaşımını hızlandırarak hem kardiyovasküler sistemin sağlıklı işlemesini hem de cildin yenilenmesini sağlar.
  • Cildin nemli ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur.
  • İnce çizgi ve kırışıklıkların önlenmesinde etkili olur.
  • Sarkmaların toparlanmasını ve cildin sıkılaşmasını sağlar.
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