Avrupa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 123 kilometre güney doğusunda, TSİ ile 08.25'te bir deprem meydana geldi. İlk önce büyüklüğü 5.0 olarak açıklanan depremin şiddeti, daha sonra 4.8 olarak günellendi. Depremin yerin 10 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.

Depremin büyüklüğünü 4.6

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, depremin büyüklüğünü 4.6, merkez üssünü ise Arnavutluk'un 58 bin nüfuslu Korçë kenti olarak duyurdu.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen ve "son 20-30 yılın en büyük depremi" olarak değerlendirilen 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyi olarak belirlenmişti.