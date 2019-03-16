Arnavutluk Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman?

Arnavutluk Türkiye maçı ile A Milli Takımımız ilk EURO 2020'de ilk maçına çıkıyor. Teknik Direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından ilk kez sahaya çıkacak olan milliler, Arnavutluk karşısında galibiyete odaklanacak. Peki, Arnavutluk Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

Arnavutluk Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020'nin ilk karşılaşmasında Türkiye, Arnavutluk karşısında ilk mücadelesini verecek. 22 Mart Cuma günü saat 22.45'te oynanacak olan karşılaşmada Milli Takım'ın teknik direktörlük koltuğunda Şenol Güneş olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu ile yolları ayırdıktan sonra Türkiye A Milli Takımı’nı, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllığına Şenol Güneş’e emanet etmişti.

Ay-Yıldızlıların, 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında 22 Mart’ta Arnavutluk ve 25 Mart’ta Moldova ile oynayacakları maçta takımın başında Şenol Güneş’in olacağı belirtildi.

Kararın TFF tarafından Beşiktaş Kulübü'ne de bildirildiği ifade edildi.