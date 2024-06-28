Arnavutluk devinden sessiz sedasız İzmir kararı! Talebe yetişemeyince sürpriz adımı attılar
Arnavutluk'un ünlü havayolu devi Air Albania, artan talepler doğrultusunda İzmir seferlerini artırma kararı aldı.
Arnavut taşıyıcı Air Albania Tiran-İzmir hattındaki uçuşlarında frekans artırdı.
7 Nisan’da başlanan Tiran-İzmir seferlerinin 9 Haziran’dan itibaren haftada iki frekansa çıkarıldığı öğrenildi.
Havayolunun İzmir hattında 15 Eylül’e kadar hizmet vermesi planlanıyor. (Airturkhaber)
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