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Ekonomi Arnavutluk devinden sessiz sedasız İzmir kararı! Talebe yetişemeyince sürpriz adımı attılar
Ekonomi

Arnavutluk devinden sessiz sedasız İzmir kararı! Talebe yetişemeyince sürpriz adımı attılar

Yeniakit Publisher
2024-06-28 17:51:00 -
Arnavutluk devinden sessiz sedasız İzmir kararı! Talebe yetişemeyince sürpriz adımı attılar

Arnavutluk'un ünlü havayolu devi Air Albania, artan talepler doğrultusunda İzmir seferlerini artırma kararı aldı.

Arnavut taşıyıcı Air Albania Tiran-İzmir hattındaki uçuşlarında frekans artırdı.

7 Nisan’da başlanan Tiran-İzmir seferlerinin 9 Haziran’dan itibaren haftada iki frekansa çıkarıldığı öğrenildi.

Havayolunun İzmir hattında 15 Eylül’e kadar hizmet vermesi planlanıyor. (Airturkhaber)

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